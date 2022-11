Veteranens känga till Riksbanken: ”Måste vara mycket snabbare”

Innehåll från Xspray Annons

Redan på 90-talet investerade de stora läkemedelsbolagen i satsningar som skulle kunna utveckla läkemedelssubstanser i en amorf stabil form i syfte att förbättra upptagningsförmågan i magen. Resultaten var lyckade, men bara i liten skala på labbnivå. Det gick inte att skala upp teknologin och utvecklingsprojekten lades ner. I dag har svenska Xspray Pharma hittat lösningen som har potential att avsevärt minska de biverkningar som cancerläkemedel idag har.

– Min kollega och medgrundare Mustafa Demirbüker blev blöt när han diskade botten av en kastrull. Där och då insåg han hur vi skulle kunna omsätta det retliga lilla vardagsproblemet till lösningen på hela uppskalningsproblemet. Detta har kommit att bli hjärtat av vårt bolag och grunden till vår unika HyNap teknologi och patenterade produktkandidater, säger Per Andersson, vd för Xspray Pharma.

Xspray har utvecklat och skalat upp en teknologi som grundar sig på så kallad superkritisk partikelutfällning. Det unika är att Xspray lyckats konstruera fungerande kommersiella produktionsanläggningar och står nu väl rustat för en kommersialisering av sin första produktkandidat, XS004.

Proteinkinashämmare finns i dag främst i kristallina former som ofta är dåligt lösliga i mage och tarm. Genom att framställa amorfa versioner skapas en mer lättlöslig och pH-oberoende produkt. Tack vare denna ändring kan Xspray adressera en stor del av de brister som redan marknadsförda proteinkinashämmare dras med.

– Många vanligt förekommande läkemedel samt födoämnen kan påverka kroppens förmåga att ta upp bland annat proteinkinashämmare i blodet vilket potentiellt kan äventyra den tänkta terapeutiska effekten eller vara förenat med allvarliga läkemedelsbiverkningar, säger Thomas Walz, medicinsk chef på Xspray Pharma.

Xsprays första produkt är hos FDA för marknadsgodkännande och har redan fått särläkemedelsstatus på den amerikanska marknaden.

– Vi har i dagsläget fem olika produkter i olika utvecklingsstadier där XS004 väntar på marknadsgodkännande i USA. Under det närmaste året ser jag potentialen med ett Xspray som fått sin första produkt godkänd i USA och är redo för lansering, lämnat in ansökan för marknads-godkännande för produkt två, XS003, och är på god väg med produktkandidat tre, säger Per Andersson.

Bland bolagets ägare finns både större institutioner och industriella investerare. Under oktober genomfördes en fulltecknad riktad emission för att säkerställa den kommande lanseringen på den amerikanska marknaden.

Läs mer om Xspray.