Veteranen slussar utländska pengar till svenska bolag

Svensk-danska Eir Ventures ska investera i nordiska life science-bolag och har nu ett halvår på nacken. Bolaget tog in 800 miljoner kronor i starten och hoppas ta in lika mycket till under 2021. Hittills innehåller portföljen tre bolag och ett fjärde är på gång inom kort.

”En stor skillnad mot för 25 år sedan är alla smålistor, marknadsplatser som tillkommit. Den typen av kapitalkälla fanns inte för de mindre bolagen för 25 år sedan”, konstaterar Magnus Persson, en av fyra grundare och delägare.

Just det tämligen unika svenska noteringslandskapet med i dag omkring 200 listade life science-bolag ser han som en av hemligheterna bakom det blomstrande svenska life science-landskapet.

”Det har absolut gjort att det byggts upp ett entreprenörskap inom life science-sektorn som inte fanns för 25 år sedan. Medicinska forskare har sett att det går att bygga bolag kring sina upptäckter.”

Men allt i sektorn har inte gått framåt, konstaterar han också.

”Det har inte kommit till något svenskt, professionellt, institutionellt kapital som går in och tar en aktiv ägarroll i dessa bolag. Så här ser vi en enorm möjlighet.”

Han ser dock samtidigt allt större intresse från utländska institutionella investerare för svensk och nordisk life science.

”Där vill vi hjälpa till att attrahera utländskt kapital. De vill ju ofta ha någon inhemsk aktör att hålla i handen. Vår investering i svenskdanska Galecto är ett bra exempel, där vi som co-lead stoppade in 5 miljoner dollar men drog in totalt 100 miljoner dollar, resten kom från utanför Sverige.”

Att det utländska kapitalet blir allt mer intresserat av länderna här uppe i norr är inte alls konstigt menar han.

”Sverige och Norden har ju länge visat sig fantastiskt när det gäller innovation. Bara det faktum att på listan över EU:s bästa medicinska universitet kommer Karolinska som nummer ett och Köpenhamns universitet som nummer två. Det är rätt coolt faktiskt.”

Ytterligare katalysator för life science generellt agerar naturligtvis coronapandemin, menar Magnus Persson.

”Alla har nu förstått hur viktig life science-industrin är. Att man lyckats ta fram nya vaccin på mindre än ett år. Det är helt enormt. Coronapandemin har definitivt lyft intresset för och medvetenheten om betydelsen av life science-industrin.”

Han hoppas att det ska leda till att ännu fler spännande projekt kommer fram.

”Men för det behövs det också mer resurser och kapital och då hoppas jag också att de stora institutionerna som i dag inte vill och vågar investera i tidig life science börjar få upp ögonen också.”

Han erkänner samtidigt att det är konkurrens om bolagen.

”De publika marknaderna är fortsatt öppna för börsnoteringar, även för väldigt tidiga bolag. Innovatören som behöver ha in kapital har gott om alternativ helt klart.”

Eir Ventures är ett så kallat multi stage VC-bolag som alltså jagar bolag över hela linjen.

”Vi kan gå in i bolag från jättetidigt, pre seed funding, ända fram till IPO-rundor.”

Han och hans tre kollegor har tittat på många hundra bolag under det första halvåret och det är några terapiområden som man tittar extra efter.

”Cancer ligger alltid högt upp. Men också virus, antivirala projekt och ovanliga sjukdomar. Vi siktar också högt. Vi vill hitta projekt som kan göra en reell skillnad mot existerande terapier.”

Men Magnus Persson och kollegorna letar också särskilt efter digitala life science-projekt.

”Baserat på de nordiska sjukvårdssystemen och deras regionala prägel så finns det mycket spännande som man kan göra i samråd mellan sjukvård och andra intressenter inom digital hälso- och sjukvård. Vi vill jobba med att använda digitala tekniker för att lindra sjukdom eller ta fram data för att kunna använda befintliga läkemedel bättre eller ta fram helt nya läkemedel.”