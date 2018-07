Veoneers segertåg fortsätter – aktien flyger fram på börsen

Veoneer har fått en smakstart på karriären som fristående noterat bolag. På onsdagen stiger aktien för tredje dagen i följd och var vid kvart i elva upp drygt 3 procent till 410 kronor på en småsur Stockholmsbörs.

På New York-börsen, som har stängt på onsdagen, steg Veoneer med 3,6 procent under tisdagen och stängde på 44,2 dollar per aktie, motsvarande 389,8 kronor.

Onsdagens uppgång kommer i spåren av att Nordea inlett bevakning av aktien med köp och riktkursen 490 kronor. I de analyser som publicerats tidigare under veckan har bland annat Handelsbanken köpstämplat aktien med riktkursen 55 dollar, motsvarande 485 kronor, medan UBS och DNB inlett bevakning med rekommendationen neutral/behåll och riktkursen 44 dollar respektive 420 kronor per aktie.