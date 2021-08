Veoneer inleder samtal med Qualcomm efter att den amerikanska teknikjätten la bud på bilsäkerhetsbolaget under torsdagen. Veoneers styrelse menar att Qualcomms bud kan leda till ett ”mer gynnsamt avtal” än det tidigare avtalet med Magna International. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var under torsdagen som amerikanska Qualcomm la ett konkurrerande bud, värt 37 dollar per aktie, på bilsäkerhetsbolaget Veoneer VNE SDB +1,94% Dagens utveckling . Erbjudandet var 18 procent högre än de 31,25 dollar per aktie som kanadensiska Magna tidigare erbjudit.

Nu avser Veoneer att inleda samtal med Qualcomm, det efter att styrelsen bedömr att erbjudandet kan leda till ett ”mer gynnsamt avtal” än avtalet med Magna.

Det tidigare avtalet med Magna är dock fortsatt bindande, men kan sägas upp före aktieägarnas godkännande av förvärvet. Veoneer kan då ingå ett nytt avtal baserat på ett konkurrerande förslag.

Handelsbankens fordonsanalytiker Hampus Engellau uppgav tidigare i veckan för Di att han anser Qualcoom vara den bättre köparen för Veoneer.

”Helt klart Qualcomm, det är världens största chiptillverkaren mot bilindustrin och blir en otroligt stark marknadskanal för Veoneer. Det ger en otrolig utväxling för bolagets produktportfölj”, sa han.

Även största ägaren AMF och pensionsfondens ägaransvarige Anders Oscarsson tycker att Qualcomms bud var mer rättvist än det tidigare från Magna.

”Qualcomm är en starkare motpart, de har större muskler att fortsätta utveckla Veoneers teknik. På så sätt tror jag fortfarande att det blir bra för de anställda om Qualcomms bud skulle gå igenom”, sa Anders Oscarsson till Di på torsdagen.

För att att kunna säga upp avtalet med Magna måste Qualcomms bud resultera i ”slutgiltiga faktiska villkor” för en transaktion som Veoneers styrelse bedömer vara bättre än det tidigare.

Vidare ska en uppsägningsavgift betalas till Magna om 110 miljoner dollar, motsvarande mer än 950 miljoner kronor, enligt pressmeddelandet.