Veidekke: Överdrivet fall för nyproducerade bostäder

Av svensk byggentreprenadsmarknad om sammantaget 271 miljarder kronor (under 2017) svarade lägenheter och småhus för 38 procent. Då denna delmarknad förutspås uppvisa omkring 10 procents negativ tillväxt såväl under 2018 som 2019 förväntas total svensk entreprenadmarknad ligga kvar kring samma nivå som 2017 under detta och nästa år. Det kan jämföras med 15 procents tillväxt i fjol då lägenheter/småhus växte 23 procent.