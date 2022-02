Veg of Lund ökar förlusten

Livsmedelsföretaget Veg of Lund redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på -9,8 miljoner kronor (-3,5).

Nettoomsättningen steg till 1,3 miljoner kronor (0,4). Huvuddelen består av försäljning av den potatisbaserade drycken Dug till kunder i Sverige och Storbritannien.

”Försäljningen under 2021 skedde främst till mindre återförsäljare som är pionjärer inom branschen, men i takt med positiv kundrespons och vårt eget säljarbete har vi nått ut bredare via välkända återförsäljare som Axfood, ICA och Mathem i Sverige samt Bestway, Ocado och Nasco med bas i Storbritannien”, säger Veg of Lunds tillförordnade vd Emma Källqvist.

”Under 2022 börjar vi leverera till flera av de kunder som tecknade avtal under fjärde kvartalet 2021, inklusive den välkända brittiska livsmedelskedjan Waitrose”, tillägger hon.

Nettoresultatet i det gångna kvartalet sjönk till -9,7 miljoner kronor (-3,7). Resultatet per aktie blev -0:80 kronor (-0:34).

”Restriktionerna har försvårat och försenat mycket av det nödvändiga arbetet med införsäljning och marknadsföring i samtliga våra befintliga marknader, men tydligast i länderna utanför Europa. Vi gläds nu åt att restriktioner dras tillbaka men gör fortsatt bedömningen att det är nödvändigt att ha stor flexibilitet”, skriver Emma Källqvist.