Vd:n som låser in sina kunder: ”Kompisgäng, svensexor och möhippor”

”Våra första gäster tog vi emot själva mellan föreläsningar och de första intäkterna återinvesterades raskt i material för att under hösten bygga upp ytterligare två banor.”

”Det började med att vi testade ett escape room under en resa i Australien. Vi tyckte att konceptet var underhållande, men blev lite förbluffade över hur de hade valt att driva verksamheten. Under en tredagars hike i bushen hade vi mycket tid att diskutera hur vi själva skulle ha valt att driva verksamheten. Vi gick igenom allt ifrån kalkyler över uppbyggnad och drift till hur klurigheter och ledtrådar hade kunnat göras”, berättar Petter Danielson.

Han är vd för Escape House , Sveriges största aktör när det kommer till så kallade escape rooms i Sverige: ett koncept där man i grupp låses in i mystiska miljöer och med hjälp av meddelanden och föremål ska försöka ta sig ut så snabbt som möjligt.

”Jag frågade om pappa var sugen på att hjälpa oss att skala upp vårt koncept genom att flytta hem och expandera till vår gamla hemstad Norrköping. Tillsammans byggde vi sedan upp vår andra anläggning under min ’sommarledighet’ efter examen.”

När de tre grundarna efter sommaren påbörjade sina respektive heltidsjobb gick Fredrik Danielson in och tog över både drift och vidareutveckling av verksamheten.

”Detta passade helt perfekt då jag fick kombinera mitt intresse för att snickra med mina erfarenheter från ekonomi och att driva företag”, säger Fredrik Danielson.

Sedan dess har Escape House expanderat till att bli en kedja med närvaro i fem städer – Norrköping, Linköping, Jönköping, Lund och Göteborg. Totalt handlar det om sex anläggningar med över 25 uppbyggda rum, ­vilket är fler än någon annan aktör i Sverige.

”Det har funnits och finns möjligheter att fortsätta växa både organiskt och via förvärv, men vi har hittills valt att fokusera på att växa in i den nya större kostymen. Det har nog varit klokt med tanke på hur snabbt vi växte under en period. Men om vi hittar en fantastiskt bra lokal till en bra hyra, i en stad där konceptet inte finns, så kommer det säkert att klia i fingrarna”, säger Fredrik Danielson.

När han under företagets uppstartstid enbart skötte redovisningen fanns det inga tankar på att bolaget 2019 skulle omsätta 12 Mkr och dessutom ha en uppåtpekande kurva.