Vd:n: Kindreds USA-verksamhet startar under fjärde kvartalet

Kindred siktar på att erbjuda kasino- och sportspel via Unibet på nätet i den amerikanska delstaten New Jersey under det fjärde kvartalet i år.

Det säger vd Henrik Tjärnström i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt apropå förra veckans femåriga partnerskapsavtal med Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City. Fler USA-avtal är också att vänta framöver.