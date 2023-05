Vd i kursraket har sålt aktier för 6 Mkr

Innehåll från Stockholms Handelskammare Annons

Läs mer om nätverket Urban Development

Även pandemin har fört med sig vissa förändringar – i hur vi reser, handlar och arbetar – och vi håller fortfarande på att orientera oss i vad som blir det ”nästa normala”. Helt klart är att städerna trots det hårda slaget, har bevisat att de har en enorm motståndskraft och att ryktet om stadens ”död” var starkt överdrivet.

– Allt det här sammantaget har gett ny kraft åt samhällsbyggnadssektorn att fortsätta satsa på att utveckla våra täta miljöer, fast kanske på nya, och förhoppningsvis ännu mer hållbara sätt. Och det här måste ske trots att konjunkturen viker. Det kan inte stanna av, säger Daniella Waldfogel.

En stor utmaning i den här snabbföränderliga världen som vi lever i är att säkerställa att den fysiska staden inte blir för statisk, menar hon. Att den klarar av det snabba, men också oförutsägbara förändringstrycket och samtidigt levererar på det som invånare och besökare vill ha – värden som gör att de trivs.

– Jag tror att flexibilitet i den byggda miljön kommer att vara något det pratas mycket om de kommande åren. Här behövs erfarna och modiga ledare som kan balansera det nya med det gamla – och som samtidigt vågar experimentera och testa oprövade kort.

Samlar visionära och kreativa ledare

Stockholms Handelskammares nätverk Urban Development samlar ledare som har en gemensam stark tro på staden som fenomen och företeelse. Personer som på ett eller annat sätt arbetar med att utveckla städers attraktivitet.

– Vår förhoppning är att nätverket ska vara en plattform där man som deltagare kan utbyta kunskap och erfarenheter kring framgångar och fallgropar – men också få mycket ny inspiration. Riktiga partnerskap och relationer utvecklas på bästa sätt just i det fysiska mötet. Det är vi helt övertygade om, säger Daniella Waldfogel.

Men nätverket i sig är inte ett branschinitiativ – snarare tvärtom. Nätverksgruppen skräddarsys av Stockholms Handelskammare så att det blir en bra mix av deltagare där alla får maximalt utbyte.

– Vi tror på att blanda erfarenheter, professioner och perspektiv från näringslivets och samhällets olika hörn. Det skapar dynamiska samtal på riktigt.

Spännande mix av innehåll och talare

Nätverket är designat och skapat av Stockholms Handelskammare tillsammans med en extern erfaren nätverksledare Programmet bjuder både på inspiration och kunskap från urbana nytänkare, banbrytande arkitekter och framåtlutade ledare – såväl svenska som internationella.

Ansökan till Urban Development, med start i september 2023, har just öppnat för nya deltagare. Gruppen kommer att träffas sex gånger under ett år och cirka fyra timmar per tillfälle.

– Vi kommer att ha en spännande mix av talare på plats vid varje tillfälle samtidigt som nätverksdeltagarna också kommer få möjlighet att prata, ställa frågor, utveckla och pröva idéer tillsammans.

Läs mer om nätverket Urban Development

URBAN DEVELOPMENT Urban Development är nätverket för dig som är verksam i samhällsbyggnadssektorn eller har en ledande position vid någon av stadens besöksnäringsdestinationer. Skräddarsydd nätverksgrupp med personer som matchar dina behov och mål Inspirerande samtal och workshops Sex nätverksverksträffar (halvdagar) Extern föreläsare vid varje träff, med innehåll framtaget för att passa just er grupp Kostnad: 24 500 kronor/år (ex moms) för Stockholms Handelskammares medlemmar. 36 500 kronor/år (ex moms) för icke medlemsföretag. Deltagandet i nätverket är personligt och kan inte överlåtas.

DET HÄR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE Stockholms Handelskammare är en modern, oberoende näringslivsorganisation, grundad 1902. Är partipolitiskt obunden och agerar utan vinstintresse för att öka huvudstadsregionens attraktivitet för både företag och människor. Genom partnerskap med medlemsföretagen påverkar vi tillsammans regionens framtid till det bättre. Samlar beslutsfattare inom näringslivet och politiken på en unik arena där medlemmarna träffar och samverkar med många av Sveriges största företag och aktörer. På uppdrag av regeringen utfärdar Stockholms Handelskammare viktiga handelsdokument och rådgivning som hjälper svenska företag att ta sig ut på den globala marknaden. Erbjuder hjälp med kommersiell tvistlösning och förenklat tvisteförfarande via Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, SCC. Erbjuder digital och fysisk deponering av företags källkoder eller andra företagshemligheter som en oberoende tredje part.

Läs mer om nätverket Urban Development