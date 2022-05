Värstingen ger fästingen en match

I dag driver hon tre kliniker, varav en går på högtryck under våren när fästingarna gör comeback.

Intill företagets rullande mobila vaccinationsenhet sneglar Elizabeth Helger upp mot den värmande senvintersolen.

”Fem grader varmt i dag. Nu börjar fästingarna bli aktiva igen”, säger hon.

För Vaccinklinikens grundare väntar en högsäsong där vaccinationerna mot TBE förväntas öka.

”Under pandemin har folk fokuserat på covidvaccinet och många har varit osäkra på hur vaccinen fungerar i kombination. Förra året fördubblades antalet TBE-fall.”

I elva år har Vaccinklinikens bil rullat på platser där folk rör sig, exempelvis vid matbutiker och marknadsplatser samt på event.

”Varje sommar åker vi dessutom ut med en vaccinbåt som fungerar som något av ett ambulerande sjukhus. På plats finns ortoped, intensivvårsläkare, öron-nära-hals-specialist och naprapat”, berättar Elizabeth Helger.

Hon driver tre företag där ”klinik” är den röda tråden. Men det har varit en krokig bana fram till att hon blev entreprenör. Bland mycket annat har hon arbetat som bilmekaniker, servitris, fartygslossare, städerska, kocka på en oceangående bogserbåt, brandman, veterinärassistent och naprapat för puckelpistlandslaget.

”Som tolvåring umgicks jag i Huddinges värsta knarkgäng, i Kiruna var jag raggare och via skidåkning och säsongande i Riksgränsen kom jag in på Bosöns idrottslinje. Där tog mitt sökande efter vad jag ville bli som vuxen slut. Jag kom in på Naprapathögskolan 1984 och fyra år senare startade jag min första klinik.”

Samma år träffade hon Harald Zetterquist, som gjorde sin AT-tjänstgöring som läkare och som sedermera blev både hennes make och kollega.

”Drömmen från början var att ha en klinik med flera olika professioner där vi hjälps åt med att sätta patienterna i centrum. Inte som egna företagare under samma tak utan med anställda där vi jobbar tillsammans mot samma mål.”

Det som började med Rygg- och Ledkliniken har på senare år expanderat till ett koppel företag.

”2007 hade vi vänner hemma som berättade om en kollega som öppnat en vaccinationsklinik, och att det gick riktigt bra. Jag hade redan en lokal och det fanns ingen vaccinklinik i Nyköping med omnejd. Harald var dessutom läkare. Vad kunde gå fel?” säger Elizabeth Helger.

2007 öppnade paret Vaccinkliniken i Nyköping tillsammans med en god vän som arbetade som sköterska.

”Sköterskan och jag vaccinerade, och Elizabeth tog betalt och var trevlig mot folk. Första öppna dagen hade vi en kassa på 3.000 kronor. Vi gjorde high five”, säger Harald Zetterquist.

Det som från början var tänkt som ett extraknäck har utvecklats till ett bolag som nästan omsätter lika mycket som Rygg- och Ledkliniken.

”Att jag gillar att nätverka har hjälpt oss att växa. Jag är med i Rotary, styrelser, håller kurser i idrottsskador och hjälper idrottsföreningar. Jag har lärt känna massor med folk. En annan framgångsfaktor är att vi inte bara ser det som ett stick i armen på en patient, att det inte upplevs som en löpande band-verksamhet. Det personliga bemötandet är viktigt”, påpekar Elizabeth Helger.

Coronapandemin har drabbat marknaden för resevaccin och TBE-vaccinationer, men Vaccinkliniken har haft ett avtal med regionen att försörja Nyköpings kommun med covid- vaccinationer för de flesta som har varit i åldrarna 65 och under.

”Förra sommaren hann vi inte med så mycket annat än att hålla verksamheten igång med planering, närvaro, personalförsörjning och logistik. Vi hade fyra dagars semester men samtidigt fick vi faktiskt leverera och hjälpa till i en pandemi. Vi gjorde samhällsnytta på riktigt”, säger Harald Zetterquist.

Elizabeth Helgers senaste satsning är hälsovård för småföretagare – Företagskliniken.

”Den är superviktig, framför allt för småföretagare som ofta tappas bort hos de stora aktörerna. De måste få synas och höras och de måste kunna tas hand om, gärna på ett enkelt och personligt plan”, säger Elizabeth Helger.

I januari valde hon att ta in en extern vd för de tre klinikerna, ”för att orka och bibehålla kvaliteten”. Hon konstaterar att det är tufft att driva tre företag där hon är chef för alla avdelningar.

”Vågskålen till att må bra och att ligga sömnlös på natten är hårfin. Orkar jag när motgångarna hopar sig? Jag ska som chef måna om alla: se till att alla mår bra, får semester, pension, friskvårdsbidrag och hitta extra personal när någon är sjuk. Men vem frågar mig hur det går för mig eller hur jag mår? Ändå är det just det som driver mig. Utmaningarna, uppgifterna och belöningen i att det jag tror på lyckas. Jag älskar det.”

Vaccinkliniken Sverige Omsättningsprognos 2021: 12 Mkr. Resultat efter finansiella kostnader 2021: cirka 5 Mkr. Ägare: Harald Zetterquist och Elizabeth Helger. Antal anställda: 1 fast och 10-40 timanställda.

Rygg och Ledkliniken i Sverige Omsättningsprognos 2021: 5,5 Mkr. Resultat efter finansiella kostnader 2021: ca 510.000 kronor. Ägare: Elizabeth Helger. Antal anställda: 10.

Företagskliniken i Sverige Omsättningsprognos 2021: 1,3 Mkr. Resultat efter finansiella kostnader 2021: cirka 59.000 kronor. Ägare: Elizabeth Helger. Antal anställda: 1 samt 10 konsulter.