Varning för ishalka på många håll i landet

Växlande temperaturer och underkylt regn är orsaken till de hala vägarna.

”Vi har ett väderläge som bidrar till att det snabbt fryser på vägarna. Det gäller att ta det väldigt försiktigt om man ska ta sig ut i trafiken, tänk också på att det här drabbar gångbanorna”, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Varningarna för ishalka i västkustområdet gäller främst under söndagseftermiddagen. På kvällen väntas mildare temperaturer leta sig in över landet. Men i de norra delarna av landet lär klass 1-varningarna hålla i sig även under trettondagen då mer nederbörd väntas.