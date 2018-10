Varmare klimat skapar ökat sug efter syntetisk is

Han är delägare i det nystartade familjeföretaget Glice Scandinavia, som har försäljningsagenturen för en ekologisk, syntetisk is med möjlighet till skridskoåkning för medborgarna även under varmare vinterdagar – eller till och med sommardagar.

Bucklig is i spöregn eller sprucken is efter stigande temperaturer. Allmänhetens åkning på spolade, konstfrusna skridskobanor blir allt mer sällsynt de vintrarna när minusgraderna lyser med sin frånvaro.

Trenden, enligt honom, är att fler och fler kommuner, hockeyklubbar och fritidscenter väljer syntetisk is som ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ till vanlig is.

Vad säger du till belackarna som vill att is ska vara is, och tycker att produkten känns allt för konstgjord?

”Det är klart att vanlig is fortfarande är vanlig is, men fördelarna med syntetisk is är väldigt många. Inte minst är koldioxidavtrycket noll och känslan att åka är väldigt nära vanlig is. Jag jämför med konstgräs som också haft en lång resa för att bli accepterad.”