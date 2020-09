HONGKONG. Samsung har bommat igen sina fabriker i Kina. Iphone-tillverkaren Foxconn omlokaliserar till nya länder. Klädjättarna Adidas och Nike har flyttat ut. Tecknen på att Kina successivt tappar sin roll som världens fabrik rasar in.

Samtidigt vänder allt fler konsumenter ryggen åt Made in China. Det konstaterar Di:s Asienkorrespondent Johan Nylander i en ny bok.

Di publicerar här några av slutsatserna i ”The Epic Split – Why ‘Made in China’ is going out of style”.