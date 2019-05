Världens börser i motvind – då rusade bitcoin

Donald Trumps twitterutspel blåste nytt liv i handelskriget med Kina. Världens börser fick därför kämpa i motvind, trots en rekyl uppåt under fredagen. I USA föll Dow Jones och S&P 500 under veckan med drygt 2 procent vardera. Japanska Nikkei föll 4 procent och Hang Seng i Hongkong backade totalt 5 procent. Shanghai och Shenzhens kompositindex rekylerade visserligen upp kraftigt under fredagen, men veckans nedgångar summeras ändå till minus 4,5 respektive minus 4,2 procent.

Men för den omdiskuterade kryptovalutan bitcoin var utvecklingen en helt annan. Tidigare i veckan klättrade bitcoinpriset upp över 6.000 dollar för första gången sedan mitten av november. Under lördagsmorgonen svensk tid handlas bitcoin för 6710 dollar och har därmed avancerat drygt 80 procent under 2019. Veckans uppgång summeras till nära 17 procent, men till toppnivån kring 20.000 dollar är det långt kvar.