Världen blickar mot laddat Trump-Putin-möte

Det är åtta år sedan en amerikansk och rysk president senast träffades i enrum. Trump och Putin har i sin tur setts vid två tillfällen tidigare men då i samband med andra typer av toppmöten.

Det är ett avgörande ögonblick när de träffas med start klockan 13 lokal tid vid den finländska presidentens palats i Helsingfors.

President Putin anländer från VM-finalen i fotboll på hemmaplan medan Trump har en Europaresa i ryggen, där han under Nato-mötet kom ihop sig med Tyskland och under vistelsen i Storbritannien först blandade sig i brittisk inrikespolitik när han ifrågasatte brexitförhandlingarna, därefter gjorde en kovändning och hyllade premiärminister Theresa May.

En exceptionell nyhetsvecka även med Trumpmått.