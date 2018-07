Världen blickar mot laddat Trump-Putin-möte

Medan Helsingforsbor tar sig till sina jobb pågår samtidigt ett helt annat arbete. Finländsk militär bär ut kravallstaket som ska placeras ut längs gatorna inför eftermiddagens möte. Redan nu i helgen ställdes betonghinder ut längs alla sidogator för att stoppa all trafik och brunnslock på gatorna har svetsats fast i säkerhetssyfte.

Den turist som därför är på väg in till klassiska varuhuset Stockmann får nu kryssa sig fram till entrén mellan kravallstaketen.

President Donald Trump anlände redan i går kväll till Finland från Skottland och Vladimir Putin beräknas landa nu på förmiddagen efter att ha närvarat vid gårdagens VM-final i fotboll mellan Frankrike och Kroatien.

Det är nu åtta år sedan en amerikansk och rysk president senast träffades i enrum. Trump och Putin har i sin tur setts vid två tillfällen tidigare men då i samband med andra typer av toppmöten.

Det är därför ett avgörande ögonblick när de träffas med start klockan 13 lokal tid vid den finländska presidentens palats i Helsingfors där Putin inför anses ha mest att vinna på att de nu ses.

”Bara att det blir ett bilateralt möte är en framgång för Putin och den ryska ledningen”, säger Gudrun Persson, docent vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Rysslandsexpert.

Trump kommer närmast från en Europaresa, där han under Nato-mötet kom ihop sig med Tyskland och under vistelsen i Storbritannien först blandade sig i brittisk inrikespolitik när han ifrågasatte brexitförhandlingarna, därefter gjorde en kovändning och hyllade premiärminister Theresa May.

Nu på morgon passade han dessutom på att kommentera uppgifterna om rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet. Den tidigare amerikanska presidenten Barack Obama brydde sig först inte om rapporterna från FBI, då det såg ut som att Hillary Clinton skulle vinna valet, hävdar Trump.