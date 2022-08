”Varje föreställning är en kalkylerad förlust”

Ett uppskattat föremål är inträdesbiljetten till föreställningen ”This is not my money”, som spelas i Malmö de närmaste dagarna. Ensemblen köper föremålet av besökaren, för att få igång ett samtal om pengars värde. ”Föremål kan ha andra värden än monetära, men är vi beredda att ersätta personer för dem?”, säger Kristina Alstam i ensemblen Subfrau.