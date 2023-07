Varför börjar delad mobilitet bli så hett?

Delad mobilitet har ju funnits länge i form av kollektivtrafik. Här delar man ett fordon genom att flera personer åker med det samtidigt. Men för några år sedan kom elsparkcyklarna, som också är en form av delad mobilitet, där man delar på användandet av ett fordon, en person i taget. Och bilpooler har också alltmer börjat användas, bland annat där kommuner ställer krav på fastighetsägare som inte kan uppfylla parkeringsnormen, att i stället tillhandahålla bilpool till de som flyttar in i fastigheterna.

Nu börjar också mobilitet som tjänst att bli alltmer attraktivt. Analysföretaget Juniper Research uppskattar att ”Mobility-as-a-service revenue to exceed $52 billion by 2027”. Ett annat analysföretag, Gartner, visar i sin senaste hajpkurva för Transport and Smart Mobility, att Mobility-as-a-Service-platform inom de två närmaste åren kommer att lyfta rejält. Och i Sverige blev ordet mobilitetshub ett av nyorden 2021.

Vad beror då detta på? Det finns flera samverkande faktorer som påverkar utvecklingen. Urbaniseringen går framåt i rask takt, och Sverige sägs vara det land i Europa som urbaniseras snabbast. I många städer ser man en ökad trängsel, och stora ytor för parkering, samtidigt som man vill skapa städer mer utrymme för människan än för bilen. Och där allt fler städer nu vill vara en 15-minutersstad. Man skall kunna nå allt väsentligt inom 15 minuter med gång eller cykel. Med delad mobilitet blir sparar man mycket yta till annat än bilar.

Vi ser nu också hur allt fler kommuner börja styra upp mobiliteten kopplat till fastigheter. Det handlar ibland om vilka parkeringstal man kräver vid nybyggnation. Men det finns också andra mer innovativa koncept. I Göteborg använder man sig nu av så kallade mobilitetsavtal.

Det innebär att kommunen och fastighetsägaren skriver ett avtal om hur mobiliteten kopplat till fastigheten skall se ut. I stället för parkeringsplatser kan man ibland komma överens om att fastighetsägaren levererar någon form av delade mobilitetstjänster. Så har till exempel fastighetsägaren Serneke skrivit avtal med EC2B Mobility AB, som kommer att leverera mobilitet som tjänst till Karlastaden, med Nordens högsta byggnad Karlatornet.

Med det läge vi nu befinner oss i med höga räntor, stor inflation och en stundande lågkonjunktur, blir kostnaden att äga en bil allt högre. Bilägandet har blivit så dyrt att en del väljer att sälja sin bil. Bilförsäljningen under 2023 har också gått ner jämfört med föregående år. Många yngre säger sig också att de inte i behov av att äga en bil, men gärna vill ha tillgång till en när den behövs. Då blir bilpooler och mobilitet som tjänst allt attraktivare.

Ett allt viktigare argument för många är miljö och hållbarhet. En bilpoolsbil ersätter någonstans mellan 7-10 privatägda bilar. Vilket betyder att det blir en väsentligt ökad hållbarhet när man använder bilpool i stället för egen bil. Bara produktionen av en bil ger 7-10 ton utsläpp av koldioxid. Delad mobilitet blir därmed också en tydlig inriktning på ett mer hållbart transportsystem.

Kopplat till detta är det intressant att konstatera att i den senaste IPCC-rapporten, som är den första som pekar ut konkreta åtgärder för klimatet, är en av åtgärderna inom transportområdet just delad mobilitet. Vilket tydligt visar att delad mobilitet globalt blir en alltmer viktig fråga.

Delad mobilitet i form av mobilitet som tjänst, ger en ökad tillgänglighet och flexibilitet. Genom att i en och samma app enkelt kunna boka olika former av mobilitetstjänster som bilpool, cykelpool och kollektivtrafik, förenklas hanteringen, och du kan enkelt välja det alternativ som är bäst för den resa du skall göra just då. Här är funktionen i appen och den bakomvarande programvaran mycket viktig för att göra det hela så enkelt och användbart att fler väljer bort den egna bilen.

För att delad mobilitet skall fortsätta att växa och ta den viktiga rollen i att skapa ett mer hållbart transportsystem, krävs en del åtgärder på nationell och lokal nivå. Delad mobilitet är på samma sätt som kollektivtrafik en del av ett hållbart transportsystem. Momsen bör därför sänkas till samma nivå som för kollektivtrafiken, vilket är 6%. Det har redan taxi, eller en hyrd limousin.

På kommunal nivå krävs en tydligare styrning, som till exempel Göteborgs mobilitetsavtal. Men också mer samverkan mellan de olika aktörerna kommun, fastighetsägare och mobilitetstjänstleverantörer. Här krävs att man är beredd att samarbeta, dela data och så vidare.

Att gå från eget ägande av fordon till delad mobilitet är en transformation som kräver samarbete och engagemang från alla inblandade aktörer. Det krävs nya lösningar, nya affärsmodeller men för att det skall hända är samarbetet en av de viktigaste frågorna.

Det är spännande att se att delad mobilitet, och mobilitet som tjänst, som länge varit en akademisk fråga, med många pilotprojekt, nu börjar hända på riktigt. Delad mobilitet är viktigt eftersom det bidrar på olika sätt till bland annat levande stadskärnor, bättre privatekonomi och minskade utsläpp.

Christer Ljungberg är grundare och senior advisor för konsultbolaget Trivector. Han har arbetat med strategiska transportfrågor i över 30 år. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna.