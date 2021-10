Vårdjättens vd rasar mot skrotad digitalisering – ”det känns galet”

Det har varit en lång och brokig resa för vårdföretaget Capio, med sitt flaggskepp S:t Görans sjukhus i Stockholm. Från grundandet 1994 som ett affärsområde inom investmentbolaget Bure Equity, in och ut på börsen vid två tillfällen, för att sedan 2018 ingå som en del i den franska vårdkoncernen Ramsay Santé.

De nya ägarna har låtit såväl namn som verksamhet rulla på som tidigare samtidigt som de gett en större långsiktighet och stabilitet, berättar Britta Wallgren, vd för Capio Sverige, när vi ses på huvudkontoret i centrala Stockholm.

”Koncernchefen var här redan dag två. Deras skäl att köpa oss var att vi i Norden inte var lika sjukhustunga som de är. Vi är starka i primärvården och för att inte vara en helt digital aktör har vi kommit rätt långt på vår digitaliseringsresa.”

När budet på det då börsnoterade Capio kom hösten 2018 möttes det dock av motstånd, Capio hade andra planer.

”Vi hade förlorat ett par upphandlingar och den franska verksamheten utvecklades långsamt vilket satte press på aktiekursen. Vi var också just på väg att koncentrera vår affär, avyttra verksamheterna i Frankrike och Tyskland, och hade påbörjat vår digitalisering. Vi hade en bra plan för Norden.”

”Men den resan har vi kunnat fortsätta på”, lägger hon till.

I dag omsätter Capio Sverige cirka 10 miljarder kronor och är lönsamt. Riktigt hur lönsamt är inte längre publikt eftersom verksamheten konsolideras i den franska koncernen.

”Vi har haft ett tufft år bakom oss där vi bland annat har hanterat mellan 20 och 25 procent av alla covidsjuka slutenvårdspatienter i Stockholm samtidigt som mycket av den planerade vården ställdes in av regionerna som till exempel ortopedi. Vi drog också igång en stor vaccinationsverksamhet inom vår primärvård samt på Filadelfiakyrkan och i Viksjö i Stockholm.”

Vårdkön i Sverige, som var lång redan innan pandemin, omfattar nu nästan 650.000 patienter. Den oroar Britta Wallgren som vill vara med och beta av den så snabbt och effektivt som möjligt.

”Vårdköerna är gigantiska och det vore lämpligt att använda oss privata utförare inom exempelvis ortopedi och ögon, men även i öppenvården. Det tar ju lite tid att bygga upp ny kapacitet men vi kan snabbt ställa om genom utökade öppettider och se till att den befintliga kapaciteten utnyttjas fullt ut. Vi för sådana diskussioner.”

Andra strategier för organisk tillväxt Capio har, vid sidan av upphandling för att korta vårdköer, är att starta nya vårdcentraler, attrahera patienter till specialistvården och genom att vara med i upphandlingar, som i Simrishamn där Capio i våras tog över driften av sjukhuset.

Förvärv är också en del av tillväxtstrategin.

”Vi förvärvade nyligen Skin Doc, en hudverksamhet i Stockholm. Vi har också förvärvat vårdcentraler.”

Under 2018 köpte landstingen, dagens regioner, 13,5 procent av vårdverksamheten från privata företag, det är en uppgång från de cirka 10 procent som varit gällande länge.

”Det är framför allt primärvården, där vi är starka, som växt. Diskussionen om vinster i välfärden är felriktad, vi borde prata om hur vi ska skapa en hållbar sjukvård med tanke på att kostnaderna ökar mer än BNP varje år. Regionerna borde samverka mer och skapa en plan för omställning”, säger Britta Wallgren och poängterar det som många missar ”vi är inte privata, vi är en privat utförare och regionen är vår uppdragsgivare.”

Varför ska en region handla vård av Capio?

”För att de får extra resurser vid sidan av sin egen verksamhet, en högre kapacitet i systemet till lägre kostnad och hög kvalitet. Sedan får vi jobba hem det genom en högre effektivitet som i sin tur kommer genom att göra rätt saker med rätt patienter i rätt tid.”

Uttalandet backas upp av statistik avseende S:t Görans sjukhus som region Stockholm tagit fram. Den visar att trots att kostnadsökningen för regionen varit avsevärt lägre för S:t Görans sjukhus än för de regionägda sjukhusen har S:t Görans sjukhus visat högst kvalitet under de senaste fem åren.

Vad får dig att ligga vaken på nätterna?

”Förutom vårdköerna känns det galet att all ny teknik som kommer in i vården möter omoderna regelverk och att Sverige inte har en nationell standard för vårdens IT-infrastruktur. Under pandemin gjorde regionerna tillfälliga regeländringar och ersatte exempelvis med digitala chattmöten. Nu när pandemin klingar av tas de bort. Det leder inte till innovation i vården, som vi vill bidra till.”