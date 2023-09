Vården står inte pall när klimatflyktingarna kommer

Det finns många mer eller mindre kända faktorer som kommer att påverka hur sjukvården förändras de närmaste 50 åren. Den tekniska utvecklingen, demografiska förändringar, tillgång till arbetskraft och finansiering är bara några exempel.

”På kort sikt, de kommande 5-10 åren, förväntas vi se en ökning av välfärdsteknologi inom branschen med användning av AI och robotik. Telemedicin, vilket innebär medicinsk vård på distans, förväntas också öka”, säger Ignat Kulkov, postdoktoral forskare vid Mälardalens universitet och en av författarna bakom den färska rapporten ”Medicine of the future: How and who is going to treat us?”

”En annan sak som väntas öka på kort sikt är värdebaserad sjukvård, där sjukhus finansieras baserat på resultat.”

På medellång sikt, det vill säga inom 10-30 år förväntas en ökning av databaserad individualisering av sjukvården, det vill säga att patientens personliga data används för diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar.

”Bärbara enheter för behandling av till exempel hjärtsjukdomar och diabetes förväntas ha en betydande påverkan på utvecklingen.”

Ignat Kulkov, postdoktoral forskare vid Mälardalens universitet.

På lång sikt, det vill säga om 30–50 år, sker sannolikt en ökning av antibiotikaresistens, men också en förbättring av den antibiotika som finns tillgänglig. Forskarna tror också att den teknologiska utvecklingen och vår hektiska livsstil kommer att leda till en ökad mängd fall av exempelvis depressioner och tvångsbeteenden.

Det som förvånade mest i studien som baseras på intervjuer med totalt 22 europeiska experter, allt från läkare till industriella aktörer, var kopplingen till klimatförändringarna.

”Vi var överraskade över att resultaten pekar på en så stor påverkan av klimatförändringar på framtiden hälsovård. De lokala hälsovårdssystemen i många utvecklade länder är inte beredda på den effekt som den ökade mängden klimatimmigranter kommer att få. Systemen behöver bli mer resilienta”, säger Julia Kulkova, adjungerad professor vid Åbo universitet, och en av författarna.

”I värsta fall kan klimatförändringar också leda till hunger, våld och en ökad risk för sjukdomar. Det finns också stora risker att de mest utsatta och fattiga i samhället påverkas mest.”

Förmågan att anpassa sig till och svara på dessa oförutsägbara situationer kommer att vara avgörande för den framtida utvecklingen av sjukvårdsbranschen, menar Ignat Kulkov. Forskare från franska EDHEC Business School och brittiska Cambridge University har också medverkat till framtagandet av rapporten.