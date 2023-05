Varannan butik utsätts för brott - ”meningslöst att polisanmäla”

Nästan hälften av alla handlare i Sverige, eller 47 procent, har utsatts för någon form av brott under den senaste tiden enligt Svensk Handels Säkerhetsindex. Det är en ökning med 3 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022. Brotten handlar framför allt om stölder, stölder som till största del inte polisanmäls.

”Handeln har utsatts för stölder under lång tid, men efter sommaren 2022 när inflationen drog iväg ordentligt har det tagit rejäl fart. Men den officiella statistiken vittnar inte om det eftersom majoriteten av handlarna ser det som meningslöst att polisanmäla då inget händer”, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

”Men på vår hemsida eller via appen Säkerhetscenter kan man, förutom att få råd och tips, anmäla de brott man som företagare råkar ut för. Man kan också välja om anmälan ska gå vidare till polisen eller inte. Det är ett smidigt sätt att polisanmäla, utan att behöva sitta i långa köer till 114 14. Detta gör också att vi på Svensk Handel Säkerhetscenter kan använda informationen som underlag för hur brottsutsattheten inom handeln verkligen ser ut.

Nina Jelver delar in de ökade stölderna i två grupper. Dels handlar det om de som ”råkar” få med sig lite extra när de handlar, framför allt ”glömmer” man då att skanna de varor som ökat mycket i pris, via snabbkassorna.

”Den andra handlar om organiserade och systematiska stölder där man inte stjäl för eget bruk. Det är personer som kommer in i butiken och länsar hela köttdisken, ibland går de ut via självutcheckningen och ibland är det någon som väntar utanför och släpper ut via ingången. Det är rena beställningsjobb och varorna säljs på en andrahandsmarknad till mindre nogräknade butiker eller krogar. Detta har lett till att många butiker låser in sitt kött i dag eller måste förvara det bakom disk.”

Från Svensk Handels sida har man nu involverat kommunerna och livsmedelsinspektörerna för att göra det svårare för mottagarna av de stulna matvarorna.

”Det finns krav på spårbarhet, vid kontroll ska man kunna visa inspektörerna underlag på allt man har. Finns inte det så beslagtas varorna. Saken är den att många handlare vet var varorna hamnar och då kan de tipsa inspektörerna. Vi på Svensk Handel har precis tagit fram en lathund för hur detta görs på enklaste sätt. Om kommunerna gör det jobbigt för dem som köper stöldgodset kanske detta upphör till slut.”

Det är inte bara livsmedelsbutiker som drabbas. Även övriga detaljhandeln har fått erfara en ökning av stölder, trots ökad säkerhet i form av larm och koder.

”En fråga vi driver är att slopa mängdrabatten som i dag gör det i princip riskfritt att återkommande stjäla i våra butiker. Detta då brotten sannolikt inte kommer att utredas eftersom de inte påverkar straffvärdet om personen blir dömd för ett grövre brott. Utgångspunkten måste vara att fler brott än det grövsta ska räknas in i bedömningen av straffvärdet vid straffmätningen.”