Vapenvila i bilkriget ger tysk optimism

Tysklands svaga BNP-tillväxt under första kvartalet, 0,3 procent jämfört med det sista kvartalet i fjol, väckte farhågor om en inbromsning. Mycket verkar dock ha berott på en hård vinter och en svår influensaepedemi som orsakade många sjukdagar.

”Efter att den tyska tillväxten under andra kvartalet steg med 0,5 procent jämfört med kvartalet före, så ökar det förbättrade Ifo-indexet sannolikheten ännu mer att det här tempot håller under andra kvartalet. Det tyder på att företagens investeringar kan stiga stabilt under resten av året”, säger Heinrich Bayer.

Ifo-indexet visar på en bred uppgång. Bland annat har indexet för industrin har vänt upp efter sex månader i sträck nedåt.

”Det beror på märkbart mer optimistiska förväntningar för industriföretagen, särskilt i bilindustrin. Fler företag planerar att öka produktionen. Däremot anser de att det aktuella läget är något sämre”, skriver Clemens Fuest.