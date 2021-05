Vänsterpartiet: ”Kan bli en ny storhetstid för svensk industri”

Arbetarrörelsens högtidsdag inleddes hos V med förslag på ett ”superkomvux” för de gymnasieungdomar vars skolgång påverkats av pandemin. Detta ska enligt V ske genom förbättrade ekonomiska förutsättningar för de som vill läsa upp sina betyg, storsatsning på mentorer och fria läromedel på komvux. Förslaget väntas kosta 2,2 miljarder.

Klockan 12 var det dags för Nooshi Dadgostars premiärtal på förstamaj som partiledare. Till skillnad från Jonas Sjöstedts tal förra året var Dadgostar snabb med att rikta kritik mot mot de andra partierna för växande samhällsklyftor och ett ensidigt fokus på migrationspolitiken.

”Istället för att bygga samhället mer motståndskraftigt försöker övriga partier övertrumfa varandra i att fokusera på invandrare”, säger Dadgostar.

Både under morgonens presskonferens och under partiledartalet fokuserade Nooshi Dadgostar på svensk industri. Under talet konstaterar hon att ”sanningen är att det var våra råvaror och klok politik som lyfte Sverige ur fattigdomen”. Hon lyfter särskilt LKAB och Volvo som symboler för både jobbmöjligheter och grön klimatomställning.

”Det här är en stor möjlighet för Sverige och kan bli en ny storhetstid för svensk industri och sysselsättning.”

För att klara det måste staten satsa på järnväg, elnätet, bostäder och samhällsservice, enligt Dadgostar.

Allt detta kommer att kräva stora statliga investeringar, konstaterar hon.

Under efterföljande panelsamtal konkretiserar Dadgostar hur stora statliga investeringar hon syftade på under talet.

Investeringar som påminner om de vi gjorde under efterkrigstiden.

Under talet lyfte Dadgostar också frågan om marknadshyror. Hon konstaterade att högerpartierna vill se det, men också att den sittande regeringen inte motarbetat förslaget.

”Varför har ens regeringen gått med på att utreda en sådan vansinnig reform?” frågar hon sig. ”Vänsterpartiet kommer inte att acceptera en hyreschock.”

När Vänsterpartiets nationella sändning slutar vid 14.00 tar de lokala firandena vid med egna evenemang på ett fyrtiotal platser runt om i landet.