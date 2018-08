Vändningen: Saudiska jättefonden vänder blicken mot Tesla-konkurrent

I ett blogginlägg tidigare i augusti skrev Teslas vd Elon Musk att det var Saudiarabiens statliga investeringsfond, som kontrolleras av den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman, som stod bakom den finansiering som behövdes för att avnotera bolaget. Saudiarabiens statliga investeringsfond har under året byggt en position i Tesla på strax under 5 procent.

Tidigare under måndagen meddelade JP Morgan att man sänker sin riktkurs för Tesla från 308 till 195 dollar. JP Morgan höjde riktkursen från just 195 till 308 dollar den 8 augusti, dagen efter Teslas vd och storägare Elon Musks kontroversiella tweet om att han övervägde att köpa ut bolaget från börsen kring kursnivåer om 420 dollar per aktie och att finansieringen för detta redan var säkrad.