Vändningen: Danska huspriser stiger mer än lägenheter

Ett större lägenhetsutbud och höga priser i storstäderna tros vara orsaken till att försäljningen av lägenheter saktat in under 2018. I juli sjönk lägenhetspriserna med 2 procent jämfört med juni i år, och huspriserna steg med 0,5 procent under samma period.

Om man tittar på utvecklingen sedan 2006 har lägenhetspriserna på riksplanet stigit betydligt mer än huspriserna i Danmark.