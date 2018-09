Valmyndigheten kritiseras efter teknikstrul

Webbplatsen var onåbar under lång tid just när rösträkningen pågick. Myndighetens pressekreterare Jenny Stad förklarade under kvällen att sajten överbelastades när för många personer gick in på den samtidigt.

"Det finns inget som tyder på att det är en överbelastningsattack", sade hon.

Senare på natten, när i princip alla valdistrikt var räknade, började sajten fungera som vanligt igen.