• Lockade utbildade vita: Donald Trump stärkte sitt stöd bland sina traditionella stödgrupper, som landsbygdsbor utan collegeutbildning, jämfört med för fyra år sedan i flera vågmästarstater, noterar Bloomberg. Han förlorade valet för att utbildade stadsbor valde Joe Biden i överväldigande antal, skriver nyhetsbyrån.

I 13 nyckeldelstater var Bidens stöd i stads- och förortskommuner med den högsta andelen utbildade vita 4,4 procentenheter högre än för Hillary Clinton i valet 2016, enligt Bloombergs analys.

Cirka 42 av landets vita gav sitt stöd till Biden, enligt NBC. Motsvarande siffra bland afro-amerikaner var 87 procent.

• Mobilisering: Någon massflykt från Donald Trump handlar det inte om. Både Trump- och Bidenkampanjen lyckades få fler att rösta men under de senaste dagarnas rösträkning har flera experter pekat på att Biden sannolikt lyckats bättre än sin rival när det gäller mobilisering.

• Pengar: Donald Trump och republikanerna hade en rejäl krigskassa när de gick in i valrörelsen. Men Joe Biden och Kamala Harris lyckades mobilisera demokraterna och samlade in miljardbelopp. Bara under första halvan av oktober samlade han in dubbelt så mycket pengar som Trump och republikanerna. Bidenlägret hade då 239 miljoner dollar i kassan, dubbelt så mycket som Trumpkampanjen. Därmed kunde de överglänsa motståndaren i exempelvis tv-reklam.

• Anti-Trump: Valet var egentligen en mängd val utöver presidentvalet, bland annat senats- och representanthusval. Republikanerna ser generellt ut att ha gått bättre i övriga val än presidentvalet, vilket talar för att en hel del amerikaner helt enkelt inte ville lägga sin röst på Trump. Statistiksajten 538:s redaktionschef Micah Cohen pekar på detta som en förklaring till utgången i presidentvalet, men han säger att det inte handlar om någon enorm effekt.

• Corona: Pandemin har slagit hårt mot USA. I många fall ökar stödet för presidenten i kristider. Men Donald Trump har fått hård kritik för brister i viruskampen och även om han försökte flytta fokus blev pandemin en viktig del i valrörelsen. Enlig en undersökning från institutet Pew förra månaden hade Biden ett övertag på Trump med 17 procentenheter när det gäller amerikanernas förtroende för deras respektive coronastrategi, noterar BBC.

Ekonomin, som är en viktig valfråga, sänktes också av pandemin, med bland annat rusande arbetslöshet som följd. Ekonomin, som varit Trumps starka kort, kunde skötas lika väl av Joe Biden, var slutsatsen i en CNN-underökning i början av oktober. Det var ett trendbrott från hur respondenterna svarat tidigare under året, då flest hade högst förtroende för Trump i ekonomifrågan.