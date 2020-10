Vädret stoppar flygtrafiken i Norrbotten

Två flyg från Luleå flygplats har fått ställas in på grund snöfall och hård vind. SMHI har utfärdat fyra klass 1-varningar för snöfall i Norrbotten och Västerbotten. I inlandet kan det bli uppemot tre decimeter snö på sina håll.

Säsongens första stora snöfall i Sverige har fått stora konsekvenser i Norrbotten och Västerbotten. Två flyg som skulle lyft från Luleå under söndagskvällen har fått ställas in och vända tillbaka till Stockholm.

Ytterligare ett flyg till Pajala är schemalagt under kvällen och resenärer uppmanas hålla sig uppdaterade om förändringar. Umeås flygplats har däremot inte drabbats lika hårt, där har trafiken gått som planerat under dagen och kvällen.

Fyra klass 1-varningar för snöfall har utfärdats av SMHI, samtliga i Norrbottens och Västerbottens inland och kustland. I samband med snöovädret kan det även bli blåsigt på en del platser, med tidvis hårda vindbyar.

”Det kan ställa till det med lite drivbildning”, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

Allra mest snö väntas i Norrbottens inland, främst i de östra delarna, där det lokalt kan bli upp mot tre decimeter. Även i Västerbottens inland väntas snöoväder.

”Snöfallet kommer avta söderifrån under natten. Men det kan ligga kvar lite enstaka snöbyar även under måndagen i norra Norrland”, säger Max Lindberg Stoltz.

SMHI har också utfärdat klass 1-varningar för kuling i Östersjön, ända från södra Östersjön upp till Bottenviken. Det inbegriper hela den svenska syd- och ostkusten.

Prognosen för snömängden vid kustbandet är något osäker, flaggar SMHI.

Med det väntas som sagt runt en decimeter snö eller mer vid Norrbottenskusten, fram till natten mot måndag. Detsamma gäller Västerbottens kustland.

Den som bor i de drabbade snöområdena och ska köra bil bör byta till vinterdäck och ta det försiktigt, då det kan bli siktförsämring i trafiken.

Enstaka snöbyar har även dragit in över Jämtland, Dalarna och Gävleborg på söndagen, berättar Max Lindberg Stoltz, men under dagen kommer snöfallet att avta och vädret klarna upp.

”Det blir lugnare väder i övriga Sverige. Soligt under hela dagen”, säger Max Lindberg Stoltz.

Temperaturen ligger över plusstrecket i större delen av landet. I delar av norra Norrland och i fjällområdena väntas minusgrader.

”Vi får se hur temperaturen artar sig. Säsongens lägsta temperatur hittills ligger på 9 minusgrader. Det är inte helt omöjligt att det slås i dag, gissningsvis i Norrbottensfjällen eller norra Lapplandsfjällen”, säger Max Lindberg Stoltz.

Måndagen bjuder på en lugn start på veckan vädermässigt med en hel del sol runt om i landet.

”På tisdag inleds en ganska blöt period. Natten mot tisdag kommer ett regnområde som rör sig in från sydväst, inledningsvis över de västra delarna av Götaland och Svealand. Det kommer att sprida sig norrut under hela tisdagen och in mot onsdagen.”

Regnet kan ha inslag av snö i delar av Värmland, Örebro län, Västmanland och Uppland på tisdag.

”Möjligtvis blir det även några snöflingor i Stockholm”, säger Max Lindberg Stoltz.