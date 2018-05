Väderomslag tynger Agromino

Agromino har sått vårskörden och påpekar att regnfallet nu är mycket viktig.

Vad gäller mjölkproduktionen måste den ryska verksamheten omfinansiera sina kapitalresurser på grund av "orimligt höga finansieringskostnader". Detta måste göras med hjälp av holdingbolag då priset på mjölk fallit sedan början om året, från 0:397 euro per kilo i januari till 0:355 euro per kilo i april. Liknande trend kan observeras i Estland, där mjölkpriset fallit från 0:336 euro per kilo i januari till 0:318 euro per kilo i april.