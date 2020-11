Vaccinrally på tillväxtmarknader i november

Utgången av USA-valet och flera goda vaccinnyheter har eldat på de globala börserna. Financial Times noterar att MSCI tillväxtmarknadsindex stigit närmare 13 procent under november.

Hungern efter aktier avspeglas även i att hela 89 miljarder dollar flödade in i aktiefonder under tre veckor i november, enligt en analys av Bank of America, som Financial Times refererar till.

Ett tecken på det goda börshumöret är att MSCI:s tillväxtmarknadsindex har stigit med 12,78 procent under november, efter positiva vaccinnyheter från Pfizer–Biontech, Moderna and Astra Zeneca.

”USA-valet i kombination med vaccin(-nyheterna) har tagit bort två stora risker från marknaden”, säger Maya Bhandari, fondförvaltare på Columbia Threadneedle Investments som spår att det finns utrymme för ytterligare kursuppgångar.

Men en stark november ändrar inte på det faktum att flera stora index ligger lägre än vid årets början och den kraftiga spridningen av viruset i USA och skärpta restriktioner i Europa är samtidigt nya orosmoln, konstaterar tidningen.