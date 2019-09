V till attack: ”Högavlönade män i Djursholm vinnare”

Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson gick till hårt angrepp mot den rödgröna regeringens budget, som förhandlats fram med stöd av Centerpartiet och Liberalerna.

”Det här är en budget där de högavlönade männen i Djursholm är vinnare. Det var de som drog vinstlotten, nitlotten drog undersköterskan, den gamla i hemtjänsten och barnen i förskolan”, sade Ulla Andersson.

Det var en rejält laddad Ulla Andersson som klev in i pressrummet på Riksdagen under onsdagsförmiddagen. Hon talade i stora och starka ord om de skattesänkningar som den rödgröna regeringen, med stöd av L och C nu lagt fram.

Främst var det fördelningseffekterna där den slopade värnskatten, en kostnad på drygt 6 miljarder kronor, gör att män med mycket i plånboken gynnas mest som retade Vänsterns ekonomisk-politiska talesperson.