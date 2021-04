Utredning: Olagligt ta ut avgift från elscooter–bolagen – men Malmö backar inte

Malmö Stad har sedan årsskiftet tagit ut en avgift på 1.825 kronor per scooter och år från de elscooter-bolag som verkar i staden. Flera städer står på tur. I Göteborg förväntas en årlig avgift på 1.200 kronor per scooter röstas igenom under våren. Det skulle ge staden intäkter på 6 miljoner kronor årligen baserat på de cirka 5.000 fordon som fanns i Göteborg i augusti i fjol. I flera andra större städer pågår en dialog kring att införa avgifter.

Olagligt, menar näringslivsorganisationen Stockholms Handelskammare som företräder både Tier och Voi. Den har låtit advokatfirman Delphi reda ut rättsläget kring avgifterna. De drar slutsatsen att kommunerna inte har rätt att ta ut någon avgift alls, varken för uppställande av elscootrarna eller för parkering av dem.

”Slutligen har vi funnit att kommuner inte har rätt att belägga friflytande mobilitetstjänster med särskilda avgifter, eftersom uppställandet av elsparkcyklar inte kräver något tillstånd enligt ordningslagen. Det är inte heller tillåtet att ange särskilda parkeringsavgifter för just elsparkcyklar. Samma parkeringsregler gäller för elsparkcyklar i friflytande mobilitetstjänster som för vanliga cyklar”, skriver de i utlåtandet.

Stockholms Handelskammare har också låtit Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, gå igenom Delphis slutsatser och han menar att de gjort korrekta tolkningar av lagen:

”Jag delar den uppfattning av gällande rätt som rättsutlåtandet från Delphi ger utryck för. Det bör särskilt påpekas att företagets grundläggande rättighet att bedriva näringsverksamhet enbart kan inskränkas med ett tydligt lagstöd och ett sådant finns inte i förevarande situation”, skriver han i ett utlåtande.

Kommunalrådet i Malmö Andreas Schönström (s) meddelar att Delphis utlåtande inte får dem att ändra uppfattning i frågan om huruvida det är rätt att ta ut avgifter eller inte.

”Vi gör en annan bedömning rent juridiskt. Bolagen själva tycker ju såklart inte att man ska ta ut en avgift - vilket är ganska givet. Vi kontrollerade detta beslut med SKR:s jurister, med polisen och med Länsstyrelsen och fick grönt ljus. Vi kommer absolut inte ändra på det. Då får man juridiskt pröva det i en rättegång”, säger han.

Eric André, Sverigechef på el-scooteroperatören Voi. Foto: Voi

Varken Tier eller Voi – som båda har verksamhet i Malmö – och ingår i Stockholms Handelskammare – är intresserade av att driva en juridisk process mot staden.

”Vi är inte emot avgifterna utan bidrar gärna till städerna, men det är viktigt att de är rimliga och proportionerliga. Slutsatserna från Stockholms Handelskammares utredning bekräftar Transportstyrelsen bild av rådande rättsläge. Det viktigaste utifrån vårt perspektiv är att få till en översyn över rådande lagar och regleringar så de är applicerbara på friflytande mobilitetstjänster. Men vi är inte intresserade att ta det här den legala vägen”, säger Dan Nerén, Senior Public Policy Manager, på Tier.

”Skulle det vara så att Malmös avgifter strider mot lagstiftning så är situationen självklart olycklig. Men i dagsläget är vi är säkra på att vi kommer att hitta en gemensam lösning framåt tillsammans med Malmö och de andra svenska städer vi samarbetar med”, säger Eric André, Sverigechef på Voi.

Båda bolagen menar att städerna borde se den nytta deras verksamheter gör för mobiliteten i staden och inte bara ser dem som en kommersiell verksamhet som gör affärer på stadens mark.

”Vi bidrar med en icke-subventionerad, grön mobilitetstjänst som hjälper städer att nå sina klimatmål, då är det olyckligt att missgynnas med en markupplåtelsetaxa”, säger André.

Stockholms Handelskammare hoppas nu att de aktuella kommunerna kommer att avstå från att införa de avgifter som är på förslag, men den vill också se att regeringen tillsätter en utredning som resulterar i ett mer långsiktigt regelverk för elscooter-bolagen.

”Man kunde önska att politikerna var mer snabbfotade än vad de är. Vi har haft elsparkcyklar sedan 2019 så de har haft gott om tid på sig att agera. Jag hoppas att nånting händer nu”, säger Carl Bergkvist.