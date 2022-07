Utredare: Trumps tweet manade till upplopp

”Stor protest i DC den 6 januari. Kom dit, det kommer gå vilt till,” skrev dåvarande presidenten Donald Trump på Twitter den 19 december 2020.

Hans anhängare såg det som en uppmaning till väpnat motstånd mot kongressen, som den 6 januari skulle godkänna Joe Bidens valseger. Den slutsatsen drar det särskilda utskott i representanthuset som utreder den dödliga stormningen av kongressbyggnaden Kapitolium, då fem människor miste livet.

Under tisdagen hölls den sjunde omgången av tv-sända förhör i utredningen. I fokus stod Trumps tweet och hur attacken i hemlighet planerades av högerextrema grupper under tre veckor. Utskottet anser sig ha bevis för att Trumpanhängarnas marsch mot Kapitolium var planerad i förväg, och att Trumps uppmaning under sitt tal den 6 januari att ”tåga till Kapitolium” inte var ett spontant infall.

”Bevisen bekräftar att det inte var en spontan uppmaning, utan snarare en avsiktlig strategi av presidenten”, säger utskottsledamoten Stephanie Murphy.

Extremistgrupperna Proud Boys och Oath Keepers planerade attacken efter presidentens inlägg på Twitter, enligt utskottet.

”Låt oss tala klarspråk. Det skulle bli en väpnad revolution. Jag menar, folk dog den dagen”, säger Jason Van Tatenhove, en tidigare talesperson för Oath Keepers, i sitt förhör.

Upprinnelsen till Trumps tweet var ett hätskt möte i Vita huset de 19 december, där Trump försökte få sina advokater Rudy Giuliani, Mike Flynn och Sidney Powell att gå med på en plan för att beslagta delstaters röstningsmaskiner, i ett försök att omkullkasta Joe Bidens valseger. När Trump inte fick som hans ville ska han ha skrivit inlägget i ett sista försöka att vinna tillbaka valsegern, enligt utskottet.

Utfrågningarna i representanthuset leds av ett utskott bestående av sju demokrater och två republikaner.

6 januari-utskottet bildades i representanthuset på Demokraternas initiativ sommaren 2021, sedan Trumptrogna republikaner i kongressen stoppat satsningen på en ambitiösare nationell kommission för att utreda frågan.

Stormningen splittrar USA, där många anser att Donald Trump var den utlösande faktorn. Andra tycker inte att han kan hållas ansvarig för det som hände. Utskottet försöker genom utfrågningarna att få svar på den frågan.