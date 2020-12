NEW YORK. Efter en mängd tunga juridiska bakslag återstår nu bara ett halmstrå för Donald Trump i kampen om valutgången.

På tisdagen passerades ännu en viktig deadline i USA:s eftervalsprocess: ”safe harbor”. Samtliga delstater har därmed bekräftat sina valresultat efter att ha avslutat eventuella omräkningar och granskningar. Delstaterna kommer nu att utse sina elektorer som deltar i den formella elektorsomröstningen den 14 december.

Trots all turbulens, alla omräkningar och rättsprövningar visade det sig att slutresultatet blev exakt detsamma som tidigare varit känt: Joe Biden fick 306 elektorsröster jämfört med Donald Trumps 232. Det är för övrigt samma segermarginal som för fyra år sedan.

Men Trump-kampanjen, som bara vunnit ett av 52 rättsfall sedan valdagen, vägrar fortsatt att ge upp, i alla fall utåt sett. Domare efter domare har tvingats påpeka att de klagande saknar bevis för sina påståenden om valfusk och manipulerade rösträkningsmaskiner. På tisdagen vägrade landets konservativt dominerade Högsta domstol att ens ta upp ärendet om att ogiltigförklara valresultatet i Pennsylvania.

Trump-supportrarna sätter nu sitt hopp till ett återstående fall, som skickats in till Högsta domstolen från Texas republikanska justitieminister, som ifrågasätter valresultaten i de fyra delstater som avgjorde valet: Pennsylvania, Michigan, Georgia och Wisconsin. Men juridiska experter ser liten chans att Högsta domstolen kommer ta upp ärendet.

”Fallet handlar mer om att utnyttja rättssystemet för att sprida desinformation och att främja en politisk agenda”, säger Wendy Weiser, chef för New York-universitetets Brennan Center for Justice, till New York Times.

Parallellt med detta uppges Trump-kampanjen lägga allt mer krut på ”plan B”, det vill säga möjligheterna för Donald Trump att kandidera till presidentvalet 2024 om nu Joe Biden svärs in den 20 januari, vilket mycket tyder på. De senaste ryktena inifrån Vita huset gör gällande att den sittande presidenten kommer att annonsera sin kandidatur den 19 januari på ett stort rally – allt för att ta uppmärksamhet från Joe Biden.

Donald Trump har uppenbart lyckats att engagera många republikaner runt om i landet. Mellan valdagen och slutet på november lyckades han dra in hela 170 miljoner dollar, motsvarande 1,5 miljarder kronor, i bidrag till ”Stoppa Stölden”-kampanjen.

Enligt en färsk undersökning från Gallup uppger dessutom hela 83 procent av de svarande republikanerna att man inte tror att Joe Biden vunnit valet.

Även republikanerna i kongressen håller den avgående presidenten om ryggen. Endast 27 av de 229 republikanska kongressledamöterna medger att Joe Biden vann presidentvalet, enligt en undersökning från Washington Post. Två personer uppgav att Donald Trump vann och övriga 220 svarade antingen inte alls eller uppgav att valresultatet är ”oklart”.

Mitch McConnell, partiets ledare i senaten, refererade visserligen nyligen till ”den nya administrationen” när han talade om potentialen för mer finanspolitiska stimulanser nästa år. Men det tycks vara så nära han kommer att komma att erkänna Joe Bidens valvinst.