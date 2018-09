Utlåningen i Kina ska öka uppger landets fyra storbanker

Bank of China har också uppgett att utlåningen kommer att växa under det andra halvåret och bland annat pekat på det skall byggas upp en helt ny stad utanför Peking, enligt affärstidningen.

China Banking and Insurance Regulatory Commission har nu i augusti instruerat samtliga fyra storbanker att utöka sin utlåning. Även Industrial and Commercial Bank of China och Agricultural Bank of China är inkluderat i uppmaningen. Tanken är att åtgärden exempelvis skall öka stödet för exportbolag.