Utkonkurrerades av plast - nu gör emaljgrytan comeback

Den gula, emaljerade grytan med den gröna kanten fanns i många hem på 1930-talet. Under sin storhetstid exporterade Kockums emaljeringsverk i Ronneby emaljerade bruksföremål till stora delar av världen. Familjen Kockum drev företaget i fyra generationer och hade som mest drygt 2 000 anställda. Den emaljerade plåten var lättskött och lämpade sig bra i både hushållet och inom sjukvården.

Men i mitten av 1950-talet kom plasten och flera länder införde importrestriktioner för att skydda sin egen produktion av emalj. Omsättningen minskade och Kockums Jernverk anställde bland annat designern Arne Erkers och formgivaren Sigurd Persson för att uppdatera formspråket och färgerna. Konkurrensen från plasten och rostfritt blev dock för stor och det sista som lämnade fabriken i Blekinge var en stekgryta i början av 1970-talet.

Trots att emaljprylarna blev otrendiga har de levt kvar i de svenska hemmen. En av alla svenskar som ärvt en gryta är entreprenören Rickard Andersson. I dag, nästan 50 år efter produktionen på Kockums stannade, vill han göra emaljgrytan trendig igen.

”Tanken var att sälja identiska produkter, men vi har uppdaterat formspråket och färgerna. Vi har skruvat en aning på det nordiska i paletten, finjusterat färger. Jag är övertygad om att vi ligger rätt i tiden”, säger Rickard Andersson.

”Det är många som kommer förbi och blir väldigt nostalgiska när de ser grytan”, säger marknadschefen Robert Turanji.

Under design- och inredningsmässan Formex i Stockholm i slutet av augusti visade Rickard Andersson och hans kompanjon Robert Turanji upp emaljerade grytor, ugnsformar och tillbringare under namnet Kockums Jernverk. I dagarna lanseras produkterna under parollen ”ett kärt återseende”.

För två år sedan ansökte Rickard Andersson om att få ta över varumärket och i dag är Kockums Jernverk bland annat registrerat i Europa, USA, Kina och Japan. Grunden i produkterna är stål och produktionen sker i Serbien vid ett gammalt emaljverk. I veckan rullade fyra långtradare med 25 000 artiklar in till lagret i Anderstorp i Småland.