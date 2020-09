Utbildaren tog ut ny kurs: ”Hade legat risigt till utan digital omställning”

ÖSTERSUND. Flera stora kunder ställde in sina lärarledda utbildningar hos Vericate i våras. Men tack vare sitt omställningsarbete de senaste åren stod företaget väl rustat med flera nya digitala lösningar.

I ena hörnet av det luftiga konferensrummet står en skogsmaskinssimulator. Med hjälp av VR-glasögon placeras skogsmaskinsförare framför ett uppdrag:

”Du kan göra i stort sett samma saker som du kan göra i en riktig maskin”, säger Gunnar Bergström, ägare av och vd för Vericate.

På konferensrummets andra vägg syns kundernas loggor inramade: Försvarsmakten, Mittuniversitet, Sweco, Volvo och Scania är några av dem.

”Vi har fyra områden som är våra kärnbranscher, bygg och anläggning, skog, teknik samt transport, men vi jobbar även mot till exempel kommuner och energiföretag”, säger Gunnar Bergström.

Det var när han fyllde 40 som han bestämde sig för att sluta inom Försvarsmakten – en födelsedagspresent till sig själv. Året var 2000 och han längtade efter utvecklingskraft. Då jobbade han på ATS, Arméns tekniska skola, i Östersund. In i entreprenörs­livet tog han med sig erfarenheterna av att jobba med interaktion mellan människa och teknik och att omsätta teori i praktisk handling.

”Att göra rätt från början har varit något av ett adelsmärke.”

2005 blev garnisonsnedläggningen i Östersund verklighet och han involverades som projektledare på sin gamla arbetsplats ATS – hur skulle man ta tillvara den kompetens som fanns på regementena i Östersund?

”I september 2006 startade vi företaget. Då hette vi Utbildningsbolaget i Östersund och sedan Atec.”

Redan från start fanns tio personer på lönelistan. Fokus låg då på fordon och utbildning. Det var en tid när folk reste till en utbildning, lärde sig och åkte hem.

”Det har hänt så fantastiskt mycket på de här 15 åren och det kommer att hända ännu mer.”

2016 blev något av en nystart när dåvarande del­ägaren Torbjörn Bäckström tog med sig den tekniska ­verifieringen av fordon och ­bildade företaget Advali. Han fick organisationsnumret och Gunnar Bergström behöll företagsnamnet Vericate.

”I dag handlar det om att gå från utbildning till ­kompetens, däri finns en stor ­skillnad. Kompetens ­definierar vi som förmåga att kunna utföra en uppgift.”

Att ha genomgått en viss utbildning behöver inte vara ett bevis på att man har den kompetens som krävs.

”Den skiljelinjen börjar framträda allt mer.”

Samtidigt får allt fler ­branscher krav på att kompetens ska dokumenteras. Hur garantera att någon har en viss kompetens? Hur kan ett företag jobba långsiktigt med kompetensfrågorna?

2017 skapades ett affärs­utvecklingsprojekt som gick under namnet Vericate 2.0 där man tog ett bredare grepp om sitt erbjudande.

”Kompetensförsörjning innefattar inte bara att utbilda en person utan hela spektrat av rekrytering, anställning, vidareutveckling och avveckling. Tar man det greppet är man långt ifrån det här med utbildning, för det är bara en liten del.”

Vericate har delat in sina kunder i tre grupper. Röda gruppen består av mindre företag som ofta vill köpa traditionella utbildningar, gula gruppen av företag med en lite mer utvecklad företagsstruktur som anser att kompetens är viktigare än utbildning.

I gröna gruppen finns ännu lite större kunder, ofta geografiskt spridda med större strukturer och behov av att systematisera kompetensförsörjningen.

Ett exempel från gröna gruppen är ett samarbete med Försvarsmakten kring hur en militär befattning som exempelvis krigssjukvårdare med små anpassningar kan bli till en civil ambulanssjukskötare.

”Samma dag som du muckar kan du börja söka civila jobb. Tanken är att det ska leda till en ökad samhällsnytta och till mindre murar mellan försvaret och civila samhället.”

Arbetet har haft effekt:

”Vi ser en väldig skillnad på lönsamhet i dag där vi ­nästan dubblat lönsamheten på den enskilda affären om vi jämför med för några år sedan.”

Den ökade digitaliseringen ökar också lönsamheten när kostnader för lokaler, material och personal minskar. 2011 skapade Vericate sin första webbaserade utbildning och i dag är runt 65 procent av utbildningarna digitala.

I våras lanserade företaget tre nya digitala tjänster. Med Certify it får kunderna koll på sina utbildningars giltighet, påminnelser innan giltighetstiden förfaller och digitala ­certifikat. Verify it kartlägger kompetensbehovet och Digitize it är en bredare tjänst som bland annat ger kunderna möjlighet till anpassade webbutbildningar och struktur på utbildningsdokumentation.

När pandemin slog till i våras tappade företaget direkt sina lärarledda utbildningar för Volvo och Scania – en stor intäkt. Samtidigt hade Vericate beredskap för att snabbt gå över till onlineutbildningar. En omställning som Gunnar Bergström menar kommer att stå sig efter pandemin med tanke på klimatfrågan.

”Vi har en större dipp än vi normalt skulle ha men jag är förtrogen med att hösten och vintern kommer att se bra ut ändå, med tanke på vår digitala omställning. Det hade varit tuffare om vi inte hade gjort det. Då hade vi legat risigt till.”

Vericate Ägare: Gunnar Bergström via egna bolaget Aganza. Omsättning april 2019: 7,3 Mkr. Prognos omsättning omsättning april 2020: 7,7 Mkr. Resultat efter ­finansiella kostnader april 2019: 700 000 kr. Antal anställda: 6.