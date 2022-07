USA varnar: Ryssland vill annektera fler områden

För andra året i rad toppar en dansk restaurang listan över världens bästa. Etta på The World’s 50 Best Restaurants 2022 är Geranium i Köpenhamn.

Med denna framgång kan Rasmus Kofoed på goda grunder kalla sig Nordens, om inte världens, mest prisbelönta kock. Han har, i tur och ordning, vunnit brons, silver och guld i världens mest prestigefyllda kocktävling, Bocuse d’Or, populärt kallat kock-VM. Guldåret 2011 vann han över svenska Tommy Myllymäki, som tog silver.

Fem år senare, 2016, blev hans restaurang Geranium tillsammans med Maaemo i Oslo först i Norden med maximala tre stjärnor i den franska krogguiden Guide Michelin. Nu kröns alltså detta med förstaplatsen på World’s 50 Best.

Utnämningen till världens bästa restaurang var knappast någon skräll. Förra året var det nämligen dubbelt danskt i topp med Geranium som tvåa efter Noma. Numera flyttas tidigare vinnare över till något som kallas Best of the Best, vilket innebär att det inte längre går att rösta på Noma och andra tidigare segrare. Årets förstaplats blir alltså Geraniums enda eftersom restaurangen nästa år återfinns bland Best of the Best.

Denna kategori har införts för att undvika att samma restaurang vinner år efter år. Under de 20 år som världens bästa restaurang korats har två krogar vunnit hälften av gångerna, spanska El Bulli (numera nedlagd) vann fem gånger och danska Noma vann lika många gånger. Nackdelen med det här förfarandet är förstås att det på sikt riskerar att urholka listan när det varje år försvinner en vinnare.

Geranium i Köpenhamn. Foto: Claes Bech-Poulsen

Med tre restauranger på topplistan stärker Köpenhamn sin ställning som Nordens gastronomiska huvudstad. Hajpade Alchemist, som Di Weekend gjort ett studiebesök på, avancerade till 18:e plats och Jordnær gick in på plats 38.

Mellan dessa placerade sig alltså Björn Frantzéns trestjärniga självbetitlade restaurang. Förra årets topplacering, sjätte plats, var den högsta en svensk restaurang nått på listan och förhoppningen var förstås att Frantzén skulle avancera ytterligare. Nu föll istället krogen tillbaka 19 platser till 25:e. Det var knappast vad Björn Frantzén hade räknat med och han fick anstränga sig för att hålla god min när han ställde sig upp och applåderade placeringen under prisgalan i London på måndagskvällen.

Ett glädjeämne för Frantzén är att koncernens andra trestjärniga restaurang, Zén i Singapore, gick in på plats 70, något som blev känt för två veckor sedan då platserna 51-100 offentliggjordes.

Prisutdelningen blev en stor framgång för den spansktalande världen, framför allt Mexico City med två restauranger bland de tio bästa. Med Central i Lima, Peru, på andra plats och tre i Spanien talas det alltså spanska på sex av världens tio bästa restauranger. Dessutom kommer Leonor Espinosa, som fick pris som världens bästa kvinnliga kock, från restaurang Leo i Bogotá i Colombia.

Det är just genom att World’s 50 Best täcker in hela världen som topplistan blivit betydelsefull.

Tidigare har Asien hållit sig väl framme, men man kan anta att restauranger där blivit lidande mer än andra genom nedstängningar till följd av pandemin – och politiska förändringar. The Chairman i Hongkong på plats 24 var till synes den enda restaurang som inte hade någon representant på plats vid galan i London, där World’s 50 Best grundades 2002 och dit galan återvände med den amerikanske skådespelaren Stanley Tucci som värd.

Förra året fanns två ryska restauranger bland de 50 främsta, båda i Moskva, men dessa är så klart borta från listan efter den ryska invasionen av Ukraina.

På listan hamnar man genom att erhålla tillräckligt många röster från 1 080 personer med anknytning till restaurangbranschen. Dessa är indelade i 27 regioner runt om i världen som vardera består av 40 medlemmar, inklusive en ordförande.