USA svartlistar Kinas största chiptillverkare

Den amerikanska regeringen har svartlistat Shanghai Manufacturing International Corporation, SMIC, Kinas största chiptillverkare. Det rapporterar Financial Times.

Enligt ett dokument från det amerikanska handelsdepartementet så utgör export till SMIC en ”oacceptabel risk” för att användas för ”militära ändamål”, rapporterar Financial Times som har tagit del av dokumentet.

Amerikanska företag behöver nu licens för att handla med SMIC, vilket innebär att den kinesiska jätten riskerar att gå miste om nödvändig mjukvara och tillbehör för chiptillverkningen.

SMIC har under lördagen konstaterat att de för samtal med det amerikanska handelsdepartementet och att de inte har något samröre med den Kinas militär och att de inte tillverkar produkter för militära ändamål.

Tidigare under september rapporterades det att USA övervägde att införa exportrestriktioner mot SMIC genom att lägga till bolaget till handelsdepartementets så kallade svarta lista. SMIC uppgav då att bolaget var ”fullständigt chockat” över uppgifterna.

President Donald Trumps regering har flitigt använt svartlistning som ett sätt att pressa kinesiska teknikbolag, och i samband med att USA:s presidentval rycker närmare har de amerikanska stridsåtgärderna intensifierats. Så sent som i slutet av augusti drog USA åt tumskruvarna mot Huawei ytterligare genom att strypa telekombolagets tillgång på teknologi – även från tredjepartsleverantörer – som har amerikanska komponenter.

Analytiker beskrev åtgärden som en dödsdom för den kinesiska Ericsson-konkurrenten, vilket Di tidigare rapporterat om.

SMIC är Kinas stora hopp om att bli självförsörjande i sin chiptillverkning. Bolaget noterades på Shanghaibörsen i somras och rusade då över 200 procent första handelsdagen. Sedan dess har aktien dock fallit tillbaka rejält.

I samband med noteringen tog bolaget in 6,6 miljarder dollar, det blev därmed den största börsnoteringen i Kina sedan Agricultural Bank of China tog in mer än 22 miljarder dollar i en börsnotering i Hongkong 2010, enligt CNBC. Aktien är sedan tidigare noterad även i Hongkong.