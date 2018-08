USA: Nafta-problem tyngde fredagshandeln

Nedgången fortsatte i USA under fredagshandeln. Dow Jones föll direkt i inledningen, kämpade sig till en uppgång på knappt 0,2 procent men föll sedan tillbaka och avslutade handelsdagen ner 0,11 procent.

Storbolagsindex S&P 500 handlades som mest ner 0,3 procent men hämtade sig under den sista handelstimmen och avslutade strax under nollan på nivån 2,901,35 procent under stängningsrekordet som sattes under onsdagen på nivån 2.914,04.

Nasdaqs kompositindex lyckades däremot hålla stången med draghjälp från teknikjättar som Apple och e-handelsbolaget Amazon. Det tekniktunga indexet pendlade runt nollan under större delen av handelsdagen men avslutade upp 0,26 procent.

Vid New York-börsens stängning hade en överenskommelse fortfarande inte nåtts i de pågående Nafta-förhandlingarna mellan USA, Mexiko och Kanada. USA:s president Donald Trump har krävt att ett avtal ska vara klart på fredagen men Kanadas utrikesminister Chrystia Freeland sänkte humöret rejält när hon påminde reportrar på plats om att Kanada inte kommer gå med på vilket avtal som helst.