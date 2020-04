USA hoppas kunna ta nya tag i maj

”Att ytterligare trappa upp testandet, både diagnostiska och antikroppstester, kommer verkligen vara nödvändigt när vi går bortom maj och in i sommarmånaderna och sedan hösten”, säger Hahn.

”Det kritiska är att i realtid kunna identifiera, isolera och följa spår.”

Guvernörerna i delstaterna New York och New Jersey, samt borgmästaren i staden New York, har vädjat om att få större möjligheter att testa.

Flera av de hårdast drabbade delstaterna har infört skarpa karantänsregler för att få kontroll på situationen.

”Vi vill öppna upp igen så snart som möjligt. Kruxet är att vi måste vara smarta när det gäller hur vi gör det”, säger New York-guvernören Andrew Cuomo.