De ledande indexen inledde torsdagen strax under nollan, men har efter en kvarts handel vänt upp igen. Vid 15.45-tiden är både S&P 500 upp 0,1 procent och Dow Jones upp 0,2 procent medan Nasdaq har stigit 0,3 procent.

Inför börsöppning meddelade det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet att 2,4 miljoner personer nyanmälde sig som arbetslösa förra veckan. Det var i linje med prognosen och färre än antalet föregående vecka. Terminerna rörde sig dock inte nämnvärt på det beskedet.

Under onsdagen steg de amerikanska börserna kraftigt igen efter att ha fallit tillbaka en del under tisdagen. Efter en stark måndag har S&P 500 hittills under veckan stigit 3,8 procent.

Tidigare under torsdagen kom varuhuskedjan Macy's med preliminära siffror för det första kvartalet. Efter att ha tvingats stänga alla varuhus till följd av virusutbrottet räknar bolaget med att rapportera en kvartalsförlust på runt 1 miljard dollar. Macy's har dock börjat återöppna flera butiker, och förhoppningen är att samtliga 775 varuhus ska vara öppna igen i mitten av juni, om lokala myndigheter tillåter det. Aktien stiger 1,5 procent i torsdagens inledande handel.

Sportutrustningstillverkaren Under Armour, med svenske Patrik Frisk som vd, har meddelat att de planerar att sälja konvertibler på totalt 400 miljoner dollar för att få in mer pengar i verksamheten. Aktien backar 3,0 procent.

Den pressade flygplanstillverkaren Boeing stiger 6,6 procent efter att ha fått rekommendationen ”outperform” i en ny analys av RBC Capital Markets. RBC skriver att det visserligen finns stora risker i flygbranschen för närvarande, men att Boeings försvarsverksamhet är undervärderad.

Precis som tidigare i veckan är det tekniksektorn som presterar starkast. E-handelsjätten Amazon stiger ytterligare 0,8 procent medan Facebook handlas upp 2,6 procent. De båda bolagen adderar därmed ytterligare till sina nyligen satta rekordnoteringar. Även Apple och Google-bolaget Alphabet öppnar över nollan.