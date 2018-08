USA-börser: Varuhuskedjor rusar och rasar

Vid 16.15-tiden var Dow Jones industriindex upp 1,3 procent till 25.483, medan det bredare S&P 500 hade stigit 0,7 procent till 2.838. Det tekniktunga Nasdaq kompositindexet hade ökat 0,7 procent till 7.828.

Sektorsvis var finans bäst med en uppgång på 1,1 procent, medan kraft var enda sektor på minus med en nedgång på 0,1 procent.

Bland bolagen hamnade Wal-Mart i fokus efter en rapport som överträffade förväntningarna samt höjda helårsprognoser. Bolaget spår nu att justerad vinst per aktie hamnar i intervallet 4:90-5:05 dollar mot tidigare 4:75-5:00 dollar per aktie för helåret 2018. Aktien rusade 9,7 procent, vilket var den största uppgången under en handelsdag på tio år för varuhuskedjan.