USA-börser: Uppåt trots oro efter Trumps ministerbyte

Strax efter statistiken kom uppgifter om att president Donald Trump sparkar sin utrikesminister Rex Tillerson (tidigare vd för Exxon Mobil) och ersätter honom med CIA-chefen Mike Pompeo. Den nyheten dämpade börserna något samtidigt som dollarn tappade ytterligare.

Omkring klockan 15.15 låg Dow Jones industriindex på plus 0,6 procent vid 25.320. S&P 500 steg 0,5 procent till 2.795 och Nasdaqs kompositindex var upp lika mycket till 7.626.

På måndagen gick New York-börserna åt olika håll men merparten av bolagen i S&P 500 höll sig på plus liksom flera av teknikbolagen på Nasdaq. Under tisdagen har de europeiska aktiemarknaderna bjudit på såväl upp- som nedgångar.

På tisdagen låg samtliga breda sektorer i S&P 500 på plus, med tydliga uppgångar för exempelvis råvaror, IT och hälsovård.