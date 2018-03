USA-börser: Trumps ståltullar sänkte Wall Street

Stålaktierna rönte förstås intresse efter president Trumps besked om importtullar på både stål och aluminium. Nucor steg 3,3 procent, US Steel 5,8 procent och AK Steel hela 9,5 procent. Även Aluminiumbolag som Century Aliminum och Reliance Steel & Aluminum handlades upp: plus 7,5 respektive 3,8 procent.

Fords försäljning av lätta fordon minskade med 6,8 procent under månaden. Väntat var enligt Bloomberg News sammanställning en nedgång med 6 procent. Fordaktien tappade 3 procent. I samma riktning gick GM, vars försäljning minskade 6,9 procent mot väntade 4,5 procent. GM backade 4 procent, och Fiat Chrysler tappade 2,8 procent trots sitt mindre försäljningstapp.

S&P 500 hade vid stängning backat 1,3 procent till 2.678 och Dow Jones industriindex föll under 25.000-strecket genom att tappa 1,7 procent till 24.609. Nasdaqs kompositindex var ned 1,3 procent till 7.181.

Priset på råolja backade efter statistiken över ökade amerikanska lager och under torsdagen låg WTI-oljan på strax över 61 dollar per fat. Energibolagen klarade sig dock hyggligt på börsen: Exxon Mobil och Conoco Phillips tappade något medan Chevron lyckades visa ett litet plus.

Några detaljhandelsbolag rapporterade. Hemelektronikkedjan Best Buy steg 4 procent efter en bättre rapport än väntat. Försäljning i jämförbara butiker ökade 9 procent, bättre än analytikernas förväntningar. Bolaget höjde även utdelningen och kom med en högre vinstprognos för 2018.