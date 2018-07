USA-börser: Tesla steg på höjda Kina-priser

Dow Jones industriindex stängde upp 1,3 procent till nivån 24.776. Det bredare S&P500 hade samtidigt stigit 0,9 procent till 2.784 och det teknikorienterade Nasdaq hade stärkts 0,9 procent till 7.756.

Finans var den sektor som gick allra bäst med en uppgång på 2,3 procent. Kraftbolag däremot hade en tung dag, ned 3,1 procent.

JP Morgan Chase handlades upp 3,1 procent och Bank of America stärktes 3,6 procent. Mot slutet av veckan drar den amerikanska rapportsäsongen i gång på allvar, med rapporter under fredagen från just finansjättar som JP Morgan Chase, Citigroup och Wells Fargo.