USA-börser: Teknikjättar i topp av positiv börs

Ed Keon, förvaltare vid Prudentialägda QMA, noterade att lönerna och produktiviteten för närvarande ökar i ungefär samma takt, vilket bör bädda för fortsatt solid vinstutveckling i företagen och en inflation som är under kontroll.

Sett till sektorerna inom S&P 500 noterades de flesta högre och starkast för dagen var informationsteknik. På minus fanns för dagen enbart energi, som föll tillbaka något i takt med råoljepriset.

Bland enskilda aktier stod bryggeriet Constellation Brands ut med en nedgång på 2,6 procent. Nedgången kom efter en omsättningssiffra som kom in klart under analytikernas förväntningar under det brutna räkenskapsårets tredje kvartal.