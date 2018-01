USA-börser: Storbanker faller efter rapportbesvikelser

Bland sektorer gick dagligvaruaktier starkast följt av IT och hälsovård. Tyngre gick det för telekom och finans.

Bankerna Goldman Sachs och Bank of America levererade kvartalssiffror före onsdagens öppning. Goldman Sachs intäkter var lite bättre än väntat men tradingintäkterna var under analytikernas förväntningar. Aktien backade 2,9 procent. Bank of America tappade 2,1 procent efter resultat som var sämre än väntat till följd av effekter från skattereformen.