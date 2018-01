USA-börser: Positiv start spås

Även på global arena märktes en stark börstrend under tisdagen. I Asien gick Tokyobörsen upp 1 procent och de ledande Europabörserna stärktes, med undantag för Londonbörsen som liksom Stockholmsbörsen backade.

I tisdagens förhandel noterades att Merck och General Motors stärktes medan General Electric däremot var under press.

En annan vinnare var General Motors, som steg 3,8 procent. GM räknar med att 2017 års justerade vinst per aktie hamnar i den övre delen av det tidigare angivna intervallet om 6:00-6:50 dollar per aktie. Analytikernas förväntningar låg på 6:30 dollar per aktie, enligt Bloomberg News.

Citigroup handlades upp 2,6 procent efter att ha redovisat ett justerat resultat per aktie och intäkter för det fjärde kvartalet som var något bättre än väntat.

Industrikonglomeratet General Electric sjönk däremot 2,7 procent, efter att bolaget meddelat att det tar en reservering om 6,2 miljarder dollar inom sin försäkringsdel under det fjärde kvartalet.