USA-börser: Positiv stängning efter stora svängningar

Under torsdagen handlades Dow Jones industriindex ned 4,2 procent. Det bredare S&P 500 sjönk 3,8 procent medan Nasdaqs kompositindex tappade 3,9 procent.

Logistikbolagen Fedex och UPS sjönk med 1,7 respektive 2,6 procent efter uppgifter i Wall Street Journal om att näthandlaren Amazon är nära att lansera en egen leveranstjänst.

Restaurangkedjan Chipotle fortsatte ned med 4 procent under fredagen. En rapport från Cowen & Co pekade på minskad trafik till restaurangerna under första veckan i februari.